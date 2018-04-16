Бывшего члена СС обвинили в причастности к убийству более 13 тысяч человек

БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура Штуттгарта выдвинула обвинение в причастности к убийству 13 тысяч 335 человек в отношении 94-летнего бывшего члена СС, экс-охранника концлагеря "Аушвиц-Биркенау" во время Второй мировой войны, заявил в понедельник официальный представитель ведомства.

"Обвиняемый работал в качестве члена СС с декабря 1942 года по январь 1943 года в лагере в качестве охранника и таким образом поддерживал акции уничтожения", — заявил представитель прокуратуры в эфире телеканала n-tv.

В это время в концлагерь прибыли 15 составов с узниками, они подвергались так называемой сортировке, и те, кто не был способен работать, немедленно уничтожались в газовых камерах. По данным обвинения, неработоспособными были признаны 13 тысяч 335 человек, все они были убиты.

Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитному не было ничего известно о контексте, целях и процессе уничтожения, добавил представитель прокуратуры. Судебный процесс над бывшим охранником должен пройти в земельном суде Маннхайма.

"Аушвиц-Биркенау" — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах у города Освенцим в Польше, в 60 километрах к западу от Кракова. Около 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона евреев, были убиты в "Аушвице" в 1941-1945 годах.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем уничтожения, а потому стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками — этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Ранее в ФРГ в возрасте 96 лет скончался Оскар Грёнинг, приговоренный в 2015 году к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек в лагере "Аушвиц-Биркенау" во время Второй мировой войны.

Бывший эсэсовец Грёнинг был известен как "бухгалтер Аушвица". Он работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. В ходе судебного процесса Грёнинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.

Защита Грёнинга пыталась обжаловать приговор. Прокуратура Ганновера признала его достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания. Высший земельный суд в Целле подтвердил, что Грёнинг может отбывать срок в тюрьме, несмотря на возраст.

Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Грёнинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности". В конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении жалобы Грёнинга, который просил об отсрочке заключения.