ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют" и назвал это неприемлемым.

"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!" — написал он в понедельник в своем Twitter.

Минфин РФ в феврале 2017 года начал покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Однако в понедельник из-за резкого падения курса рубля на фоне новых санкций США покупки были прекращены. Центробанк обещал возобновить покупки валюты, когда российский рынок станет стабильнее.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

В настоящее время китайская валюта значительно укрепилась по отношению к американскому доллару.