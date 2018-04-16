Аваков рассказал, к чему может привести военное столкновение с Россией

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Украинской правде" заявил, что в случае прямого военного столкновения с российской армией украинские вооруженные силы ждут "колоссальные" потери.

Украинский министр не исключил мирного варианта развития событий в Донбассе, где, как утверждает Киев, Россия вмешивается в конфликт, но в случае обострения ситуации выразил готовность защищаться. Он отметил, что оба сценария возможны с равной вероятностью.

По его мнению, если Россия решится на проведение военной операции в Донбассе, потери могут быть катастрофичными для обеих сторон. Он признал, что соотношение сил России и Украины разное.

"Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно", — заявил Аваков.

По словам министра, именно для реализации мирного варианта президент Петр Порошенко говорит о необходимости ввода в Донбасс миротворческой миссии.

Украинские власти проводят на востоке страны силовую операцию против самопровозлашенных ДНР и ЛНР, чье руководство не признало государственный переворот в Киеве 2014 года. Первоначально она носила название "антитеррористической". Порошенко заявил, что в этом виде она завершится 30 апреля, будучи переформатирована в "Операцию объединенных сил".

Киев постоянно обвиняет Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва отрицает эти утверждения и заявляет, что не является стороной противостояния.

"Тактика мелких шагов" и закон "о коллаборантах"

Аваков также предложил для реинтеграции Донбасса использовать метод, который он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все". По его мнению, возможно постепенное включение различных населенных пунктов в Донбассе, благодаря вводу "голубых касок" и украинских пограничников и проведения выборов по украинским законам.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимо принять закон "о коллаборантах", который позволит определить, являлась ли степень сотрудничества каждого проживающего в Донбассе гражданина с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР "критической" или заслуживающей прощения.

Миротворцы в Донбассе

Киев настаивает на том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкий мандат. При этом Украина выступает за размещение контингента на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Владимир Путин поддержал идею введению миротворцев ООН на Украины. Однако глава государства выступил против широкого мандата, отметив, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Российская сторона также предлагает разместить миротворческий контингент исключительно на линии разграничения.