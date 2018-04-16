В ЛНР сообщили о двух погибших ополченцах за время "пасхального" перемирия

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Два ополченца погибли и девять получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за время "пасхального" перемирия, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"С начала "пасхального" перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, по территории нашей республики было выпущено более 700 мин и снарядов. Агрессия украинских боевиков унесла жизни двух военнослужащих Народной милиции ЛНР, еще девять получили ранения", — заявил Марочко.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. Марочко также заявил, что 15 апреля украинские силовики, "окончательно нарушив подписанное 30 марта "пасхальное" перемирие, открыли огонь по территории ЛНР из запрещенных "Минском" минометов калибром 120 миллиметров".