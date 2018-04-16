В Ереване митингующие подрались с полицией

ЕРЕВАН, 16 апр — РИА Новости. Митингующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром заявили, что в ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, в полиции эту информацию опровергают.
Один из участников акции заявил РИА Новости, что в ходе стычки были несколько пострадавших. На место прибыли две машины скорой помощи.
При этом представитель полиции заявил РИА Новости, что пока у него таких данных нет.
В Ереване протесты оппозиции. Тысячи людей заблокировали центральные улицы армянской столицы, выступая против назначения бывшего президента премьер-министром. Полиция пока наблюдает. #Yerevan pic.twitter.com/WFagpkYqXq— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 16 апреля 2018 г.