В Ереване митингующие подрались с полицией

ЕРЕВАН, 16 апр — РИА Новости. Митингующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром заявили, что в ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, в полиции эту информацию опровергают.

Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.

Один из участников акции заявил РИА Новости, что в ходе стычки были несколько пострадавших. На место прибыли две машины скорой помощи.

При этом представитель полиции заявил РИА Новости, что пока у него таких данных нет.

В Ереване протесты оппозиции. Тысячи людей заблокировали центральные улицы армянской столицы, выступая против назначения бывшего президента премьер-министром. Полиция пока наблюдает. #Yerevan pic.twitter.com/WFagpkYqXq — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 16 апреля 2018 г.

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