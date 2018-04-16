В Балтийском море на немецком острове Рюген нашли тысячелетний клад

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Крупный клад, датируемый второй половиной X века, обнаружен на немецком острове Рюген в Балтийском море, сообщается на сайте департамента культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Как говорится в сообщении, находка была сделана в минувшие выходные. Клад включает в себя порядка 600 серебряных предметов, в том числе монеты и украшения.

"Около 100 из найденных монет относятся к чеканке короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого. Это самая крупная находка таких монет в южной Балтике", — сообщает департамент.

На след древнего клада археологов навели их коллега-любитель и 13-летний школьник, которые нашли первые серебряные предметы в январе, отмечается в сообщении.