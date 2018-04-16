Премьер Турции предостерег Грецию от эскалации в Эгейском море

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым осудил попытку Греции разместить свой флаг на одном из спорных островов в Эгейском море и рекомендовал Афинам воздержаться от эскалации в этом регионе.

"Мы видим, что есть попытки, похожие на то, то произошло на острове Кардак. Была попытка повесить греческий флаг на острове рядом в районе Дидима на одном из необитаемых островов. Наша береговая охрана вмешалась, и флаг оттуда был снят. Советуем Греции держаться подальше от эскалации, которая повысит напряжённость. Предлагаю уважать права соседей. Мы не уйдем с пути защиты наших суверенных прав и решительно настроены дать ответ на провокации", — сказал Йылдырым журналистам в понедельник.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (в Турции их называют Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

МИД Греции 1 апреля заявил, что суверенитет Греции над островами Имиа бесспорен и Турции следует "взвешивать слова". Так Афины ответили на заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя, что два острова в Додеканесском архипелаге в Эгейском море "принадлежат Турции, этот вопрос не подлежит обсуждению" и Греция не имеет права включать эти острова экологическую программу Евросоюза Natura 2000.