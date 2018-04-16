Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула Саргсяна на пост премьера

ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и "Дашнакцутюн" выдвинули кандидатуру бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил в понедельник журналистам вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Согласно действующей процедуре, РПА и Дашнакцутюн выдвинули кандидатуру Саргсяна, завтра руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян предложит кандидатуру от имени фракции, мы ее обсудим в установленном законом порядке и проголосуем", — сказал Шармазанов.