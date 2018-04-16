РИМ, 16 апр – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России, об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в туринской газете La Stampa.

"Прежде всего, надо сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их (санкции) усилили, приняв меры против лиц, весьма близких к президенту (РФ Владимиру) Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам", — заявил американский политик.

"Россия не выполнила обязательства по применению минских соглашений и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, где идет война и гибнут люди. Затем она сделала другие вещи, например, атаку с применением нервно-паралитического газа в Великобритании. Снять санкции в такой ситуации означало бы подать абсолютно ошибочный сигнал. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе и желательно будут усилены из-за российских действий", — подчеркнул Волкер.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

Говоря о ракетном ударе по Сирии, нанесенном в субботу США, Великобританией и Францией, Волкер обратил внимание на важность широкой политической поддержки этой акции и в целом американской политики в отношении сирийского кризиса со стороны всех стран Запада.

"Важно, чтобы Россия видела, что речь идет не об одной акции или только об американских целях, но о широком фронте стран, демократическом сообществе, союзниках по НАТО", — заявил он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.