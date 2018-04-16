РИМ, 16 апр – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России, об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в туринской газете La Stampa.
"Россия не выполнила обязательства по применению минских соглашений и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, где идет война и гибнут люди. Затем она сделала другие вещи, например, атаку с применением нервно-паралитического газа в Великобритании. Снять санкции в такой ситуации означало бы подать абсолютно ошибочный сигнал. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе и желательно будут усилены из-за российских действий", — подчеркнул Волкер.
Говоря о ракетном ударе по Сирии, нанесенном в субботу США, Великобританией и Францией, Волкер обратил внимание на важность широкой политической поддержки этой акции и в целом американской политики в отношении сирийского кризиса со стороны всех стран Запада.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.