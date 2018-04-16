Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России

РИМ, 16 апр — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с ЕС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в туринской газете La Stampa.

"Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий", — заявил Волкер, напомнив, что ограничения в отношении Москвы являются "не итальянскими, а европейскими мерами".

Одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, подчеркнул спецпредставитель США.

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Салвини, который по итогам мартовских парламентских выборов стал кандидатом правоцентристских сил на пост главы будущего правительства Италии, известен своей жесткой критикой антироссийских мер. В последнее время он не раз заявлял, что в случае, если займет пост премьер-министра Италии, потребует снятия санкций с Москвы.