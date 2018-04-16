Евросоюз боится возможных кибератак

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ЕС обеспокоен возможностями ряда стран и негосударственных субъектов совершать кибератаки, осуждает использование вирусов Wannacry и NotPetya, которые привели к значительным экономическим потерям в Евросоюзе и за его пределами, говорится в одобренном в понедельник главами МИД ЕС заявлении.
"Совет решительно осуждает вредоносное использование информационно-коммуникационных технологий, в том числе таких как Wannacry и NotPetya, которые причинили значительный ущерб и экономические потери в ЕС и за его пределами", — указано в заключениях совещания глав МИД стран ЕС.