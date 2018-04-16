Оппозиционеры продолжили шествие по улицам Еревана

ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Участники акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром покинули здание Армянского государственного педагогического университета и продолжают шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Около сотни протестующих призывали студентов присоединиться к протестам. Полиция в происходящее не вмешивается.

Накануне лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены заблокировать мосты, улицы и станции метро; 16 апреля его сторонники перекрыли несколько центральных улиц, полиция попыталась разблокировать одну из низ, однако протестующие прорвали оцепление. Столкновений между участниками акции и силами правопорядка пока не было.

В субботу зампред правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил РИА Новости, что Саргсян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, кандидатуру экс-президента представит на заседании парламента фракция РПА. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.