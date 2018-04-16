Сотрудник СБУ пытался совершить самоубийство

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Сотрудник департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины пытался совершить самоубийство, сейчас он находится в больнице, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что два сотрудника СБУ совершили самооубийство.

"Действительно, один из тех, кто совершил самоубийство, наш. Он находится в больнице", — сообщили агентству "Укринформ" в пресс-службе СБУ. Расследованием этого дела занимается полиция, уточнили в ведомстве.

Информацию про самоубийство второго сотрудника силового ведомства агентству в пресс-службе не подтвердили.