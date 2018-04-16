Заявившая о временном прекращении голодовки Савченко пока не принимает пищу

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко, согласившаяся прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе, пока еще не принимает пищу, сообщила РИА Новости ее сестра Вера Савченко.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохо самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

"Нет, не кушает. Она принимает необходимые препараты, чтобы выровнять состояние организма для полиграфа", — сказала Вера Савенко, отвечая на вопрос, начала ли Надежда принимать пищу.

По ее словам, Надежда Савченко вряд ли сможет пройти в понедельник судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.

"Пока неизвестно (будет ли продолжена экспертиза на полиграфе — ред). По информации следователя, психологи не успевают", — добавила сестра депутата.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.