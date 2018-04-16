Мужчина с портретом лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича во время президентских выборов

Мужчина с портретом лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича во время президентских выборов

ПОДГОРИЦА, 16 апр – РИА Новости. Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович, по предварительным данным, побеждает в первом туре на выборах президента страны, сообщил избирком.

"На основании подсчета 98,04% данных, Мило Джуканович получил 54,04%", — сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

В ночь на понедельник Джуканович уже провозгласил свою победу.

Главный конкурент Джукановича на прошедших в воскресенье выборах — выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт", "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает свыше 33,32%.

Лидер правящей партии посвятил свою победу "европейской Черногории".

Ранее Европейская комиссия указала на возможность выполнения республикой условий для вступления в ЕС в 2025 году. Это и станет, по словам Джукановича, приоритетом его будущего мандата.

"Пришло время сообщить, что мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам.

Правом голоса обладали 532 599 граждан Черногории, явка по данным избиркома составила 63,96% избирателей.