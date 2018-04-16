США потратят до $65 миллионов на "снижение зависимости" Донбасса от России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до 65 миллионов долларов на "экономическое восстановление" Донбасса, укрепление торговых связей с Западной Украиной и Евросоюзом и снижение зависимости региона от России, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, сильнее всего пострадавших от российской агрессии (регион, в который они входят, известен под названием Донбасс). Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом", — говорится в документе.

Предполагается, что на первых этапах программы деньги вложат в проекты с быстрой отдачей, например, помогут пострадавшим от конфликта владельцам малого и среднего бизнеса. Такая помощь, по мнению авторов проекта, может повлечь за собой рост числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион.

Для населения Донбасса готовится специальная PR-кампания. Например, в СМИ будут освещаться истории предпринимателей, чей бизнес поддержал американский подрядчик.

В документе прописаны различные сценарии, в том числе захват Донбасса украинскими войсками, сохранение статус-кво, замороженный конфликт и даже "российское вторжение". Подрядчик должен быть готов реализовывать программу по восстановлению экономики региона в каждой из таких ситуаций.

Основная цель — возвращение Донбасса в состав Украины, то есть ликвидация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как государственных образований.

Киев и страны Запада регулярно обвиняют Россию в "вооруженной агрессии" против Украины. При этом Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в преодолении Украиной кризиса.