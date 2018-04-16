МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре российских дипломата, в то время как США — 60, пишет The Washington Post.

По данным издания, помощники американского лидера еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому Соединенные Штаты должны были выслать "почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники".

Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране ЕС и пришел в ярость.

По словам высокопоставленных чиновников, президент начал обсыпать помощников нецензурными словами и кричать, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.

В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркально. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон и некоторые другие страны бездоказательно обвинили в инциденте Москву. Россия причастность к преступлению категорически отрицает, называя позицию Запада провокацией.