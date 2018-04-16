Россияне, живущие в Черногории, опасаются ухудшения отношений двух стран

БУДВА-БАР (Черногория), 16 апр — РИА Новости. Отношения России и Черногории после победы Мило Джукановича на президентских выборах продолжат ухудшаться, опасается живущая в стране многочисленная русская диаспора. А значит, будут продолжать падать инвестиции русских бизнесменов и интерес к покупке недвижимости в Черногории.

Вступление в НАТО пришлось продавливать силой

Самый известный политик Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович на выборах президента страны в воскресенье одержал победу уже в первом туре президентских выборов, тем самым гарантировав себе как минимум пять лет в должности главы государства. Джуканович вновь официально закрепил за собой статус главного человека в Черногории. За последние 27 лет его имя стало синонимом и олицетворением власти — де-факто на различных должностях он возглавляет республику с 1991 года, когда в возрасте 29 лет стал самым молодым премьер-министром в Европе.

Еще после референдума о независимости 2006 года (кстати, Россия одной из первых признала независимость новой страны) Джуканович заявил, что целью Черногории является вступление в НАТО и ЕС. В 2017 году страна действительно вступила в Североатлантический блок, став ее самым молодым, 29-м членом. За два-три года до референдума отношения Черногории и России, по крайней мере, на политическом уровне, стали ухудшаться — Черногория поддерживала все западные санкции против России, а уже весной 2018 года после "дела Скрипалей" выслала российского дипломата и лишила своего гражданин, Боро Джукича, статуса почетного консула России. В работу Джукича как раз и входила помощь российским туристам и инвесторам на черногорском побережье.

Последовательный курс властей Черногории на НАТО повлиял на политический и инвестиционный климат в стране, что чувствуют и россияне.

"Это важное решение принималось без какого-либо референдума. Мы утратили свой нейтралитет, испортили отношения с Россией и вступили в блок, который в 1999 году нас бомбил, без какого-либо общественного обсуждения", — заметил известный местный журналист, директор газеты "Слобода" и редактор сайта IN4s Гойко Райчевич.

По его утверждению, чтобы продавить это решение, властям Черногории пришлось пойти на политические репрессии — антиНАТОвские митинги жестоко разгонялись, за наиболее активными оппозиционерами организована слежка, их телефоны прослушиваются. Самого Райчевича после одного из таких митингов сильно избили полицейские-спецназовцы в шлемах. Началось разбирательство и суд, но командир полицейского подразделения не смог опознать собственных подчиненных, подозреваемых в избиении Райчевича.

Наконец, все Балканы потрясли обвинения властей Черногории в адрес Москвы в причастности к попытке организации в стране переворота — якобы чтобы сорвать вступление страны в НАТО. Россия неоднократно отвергала все обвинения. В день парламентских выборов 16 октября 2016 года правоохранительные органы Черногории задержали два десятка человек. Помимо граждан РФ, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андре Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича. Оппозиционные политики называют это дело инсценировкой, призванной еще больше отдалить Черногорию от России, а заодно напугать собственную оппозицию.

Противники НАТО испытывают давление и страх

"Конечно, такие случаи получают большой резонанс в России и влияют на отношение простых россиян к Черногории", — говорит живущая здесь россиянка, активно участвующая в жизни русского сообщества. Она просит не называть ее имя, опасаясь проблем с властями, удалить из телефона всю переписку, где мы договаривались о встрече, а во время интервью выключить и убрать подальше смартфон: опасается прослушки.

"Властям Черногории помогают американские и НАТОвские спецслужбы, работающие на укрепление связи Черногории и НАТО и на ослабление связей с Россией. Так что это не паранойя", — утверждает она.

По ее словам, еще три-четыре года назад русская община и политики в самой России, поддерживающие ее, были очень активными: издавались русские газеты, ставились памятники и храмы, проводились мероприятия. "Теперь местные власти ставят нам палки в колеса, опасаясь, что связи двух стран Россия будет использовать как soft power, направленную на то, чтобы мешать НАТО и ЕС", — поясняет активистка.

Крепкие связи Черногории и России основывались не только на истории — Россия поддерживала Черногорию еще во времена Османской империи, в местных монастырях до сих пор хранятся богатые подарки русских царей. Русский император называл черногорского князя своим единственным союзником, а князья в ответ отправляли своих детей учиться в Петербург. После революции здесь жили тысячи белогвардейцев, бежавших от большевиков.

Россияне распродают недвижимость

Уже в новейшее время сыграло свою роль дешевизна страны, отсутствие виз для россиян, которые нужны, например, для поездок в соседнюю Хорватию. Да и сами черногорские власти, заинтересованные в русских деньгах, всячески поощряли инвестиции. Немцы и австрийцы ориентировались больше на Хорватию — она географически и исторически ближе к Европе (часть Хорватии когда-то входила в состав Австро-Венгерской империи), давно вступила в Евросоюз и обладает длинным побережьем и морскими островами, где могут предложить сервис более высокого класса, чем в Черногории.

"Все нулевые годы россияне активно покупали недвижимость в Черногории — в ход шел и недострой, и объекты с неурегулированным правовым статусом. Могли впарить и просто незаконный самострой, наскоро возведенный в какой-нибудь охраняемой зоне", — вспоминает директор фирмы недвижимости, работающей на побережье. По его наблюдениям, теперь поток богатых покупателей значительно иссяк.

"Конечно, это связано не только с НАТО — в России экономические трудности, рубль сильно упал по отношению к евро. Но политические мотивы тоже играют роль — никто не знает, что будет дальше. Вдруг Черногория введет визы для россиян, будет расследовать происхождение капиталов и так далее", — рассуждает он. По наблюдениям риэлтора, для россиян действительно очень важно отношение к ним местного населения и властей.

"Раньше россияне считали Черногорию братской страной, теперь отношение портится из-за вступления их в НАТО. В порт Бара заходили российские военные корабли, которые устраивали экскурсии по своим палубам для местного населения, а моряков можно было встретить на ресторанчиках на берегу. Теперь россиян не пускают, вместо них заходят корабли НАТО — их офицеры ведут себя нагло, как хозяева. Вместо русской зазвучала английская речь", — объясняет директор агентства. По его данным, многие российские владельцы недвижимости пытаются продать свои объекты. Он опасается, что спад на рынке недвижимости Черногории продолжится, особенно в "русском сегменте".

"(Российским) инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский… то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из РФ поставлены все под большим знаком вопроса", — утверждает бывший почетный консул РФ Боро Джукич, лишенный своего статуса после "дела Скрипалей". По его данным, за десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 миллиарда евро.

"Но (настоящая) цифра намного больше — она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30%. Ветку экономики под названием "Россия", на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит. Ветка нагнулась и скоро упадет, если что-то не изменится", — утверждает он.

Туристы остались без поддержки

Встреча с Джукичем состоялась в его бывшем кабинете почетного консула в Будве — это просторное помещение на первом этаже гостиницы "Авала" в самом центре города: окна и дверь кабинета открываются на стены старого города Будвы. Стены приемной украшены русскими иконами, портретами российских политиков, фотографиями Джукича с известными российскими деятелями. Сейчас Джукич грустно собирает свои пожитки: раньше в его приемную за помощью постоянно заходили россияне, теперь кабинет закрывается. Российский флаг, гревший душу проходящих мимо туристов, уже пришлось снять.

"Случаи были разные, где-то виноваты россияне, где-то местные. Например, один раз полиция жестко задержала семью с двумя детьми, неправильно припарковавшими арендованную машину у магазина: родители стали пререкаться с полицейскими, женщина снимала их на телефон. Полицейский выбил смартфон из ее рук, взрослых увезли в участок, бросив детей посреди улицы. В другой раз пришлось помогать россиянину, проигравшемуся в казино: сначала он проиграл свои деньги, а потом украл из пиджака соседа 35 тысяч евро, и их тоже проиграл. Всякие случаи бывали", — с ностальгией вспоминает Джукич. Теперь россияне остаются без его поддержки.

"Конечно, посольство тоже ими занимается. Но у посольства это происходит долго — потому что по каждому случаю они должны писать официальные бумаги в инстанции, долго ждать. Я как гражданин Черногории всех знаю здесь, всегда могу приехать на помощь, поговорить с местными гражданами, и с россиянами, и с полицией, если есть какая-то проблема или конфликт", — пояснил РИА Новости Джукич.

Но работа с российскими гражданами — только часть работы почетного консула. "Еще это участие во всех двусторонних отношениях, культурных, экономических связях, духовных связях, помощи в инвестициях, лоббирование. Я сделал восемь российских городов побратимами городов Черногории, вплоть до побратимства Будвы и Петропавловска-Камчатского. Сейчас идет работа над девятым — готовим Севастополь и Герцег-Нови. После революции в маленький город Герцег-Нови прибыло 36 тысяч белогвардейцев. За их счет Герцег-Нови стал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославией) очагом культуры. Из Герцег-Нови вышли все самые лучшие художники, врачи, музыканты, культурные деятели, люди науки, профессора. Интеллигенция", — рассказал он.

Черногория пилит ветку, на которой сидит

"Ухудшение отношений с Россией уже дало огромный негативный эффект", — заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат на пост президента Марко Милачич. Он считался самым пророссийским кандидатом, но занял только четвертое место примерно с 3 процентами голосов.

"В последние 10 лет прямые инвестиции из России составляли 30% ВВП. Сейчас эта доля падает. Из всех компаний, учрежденных иностранцами в Черногории, 30% было русскими. Сейчас эта доля тоже падает. Число сотрудников, занятых в российских фирмах, десять лет назад было аж 14% от общего числа работающего населения Черногории. А сейчас — только 2,5", — утверждает Милачич.

По его данным, туристы из России и компании платили около 30 миллионов евро налогов в год. Сейчас этот уровень падает, но никто на смену им не приходит.

"Закрывать двери для российских инвестиций санкциями — это немудрая государственная политика, она не отвечает жизненным интересам Черногории. Мы санкциями обрезаем ветку, на которой сидим. Присоединившись к санкциям против России, Черногория, которая, кстати, не входит в ЕС, на самом деле ввела санкции против себя", — считает политик.

Ресторан "Дуранте" на острове Ада, расположенном на реке Бояна — одно из мест, где любовь черногорцев к России и связи между двумя странами чувствуются лучше всего. Хозяин ресторана, 53-летний Небойше Код, украсил его российскими флагами, портретами президента Владимира Путина и маршала Жукова. "Иногда ко мне заходят албанцы или украинцы, которым эта символика не нравится, но я ее никогда не сниму, потому что всю жизнь любил Россию", — рассказал Код. По его воспоминаниям, любовь к нашей стране ему привил отец и деды, которые с детства рассказывали ему о том, каким важным союзником является для Черногории Россия.

В "Дуранте" подают свежие морепродукты и рыбу, буквально утром пойманную в Адриатике. Раньше ресторан, основанный еще в 1990 году, был безумно популярен у русской диаспоры соседнего города Ульцин. В последние годы русских заходит все меньше, переживает Небойша. "Не знаю, что это — кризис или отношения испортились. Но даже русские, которые имеют тут дома и квартиры, приезжать в Ульцин стали реже. А приехав, норовят купить рыбу на рынке и пожарить ее сами", — жалуется он.

Налог в 15 тысяч евро, который он ежегодно должен платить государству, собирать все сложней и сложней. А "любимые конкуренты" из соседнего ресторана "Фишка", шесть или семь лет принадлежавшего русским хозяевам, и вовсе закрылись. Но снимать российские флаги Небойша не собирается. "Любовь к России — это часть нашего идентитета", — объясняет он. А черная полоса в экономике и политике закончится, уверен Код.