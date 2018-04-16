Россияне, живущие в Черногории, опасаются ухудшения отношений двух стран

БУДВА-БАР (Черногория), 16 апр — РИА Новости. Отношения России и Черногории после победы Мило Джукановича на президентских выборах продолжат ухудшаться, опасается живущая в стране многочисленная русская диаспора. А значит, будут продолжать падать инвестиции русских бизнесменов и интерес к покупке недвижимости в Черногории.
Вступление в НАТО пришлось продавливать силой
Еще после референдума о независимости 2006 года (кстати, Россия одной из первых признала независимость новой страны) Джуканович заявил, что целью Черногории является вступление в НАТО и ЕС. В 2017 году страна действительно вступила в Североатлантический блок, став ее самым молодым, 29-м членом. За два-три года до референдума отношения Черногории и России, по крайней мере, на политическом уровне, стали ухудшаться — Черногория поддерживала все западные санкции против России, а уже весной 2018 года после "дела Скрипалей" выслала российского дипломата и лишила своего гражданин, Боро Джукича, статуса почетного консула России. В работу Джукича как раз и входила помощь российским туристам и инвесторам на черногорском побережье.
Последовательный курс властей Черногории на НАТО повлиял на политический и инвестиционный климат в стране, что чувствуют и россияне.
"Это важное решение принималось без какого-либо референдума. Мы утратили свой нейтралитет, испортили отношения с Россией и вступили в блок, который в 1999 году нас бомбил, без какого-либо общественного обсуждения", — заметил известный местный журналист, директор газеты "Слобода" и редактор сайта IN4s Гойко Райчевич.
Наконец, все Балканы потрясли обвинения властей Черногории в адрес Москвы в причастности к попытке организации в стране переворота — якобы чтобы сорвать вступление страны в НАТО. Россия неоднократно отвергала все обвинения. В день парламентских выборов 16 октября 2016 года правоохранительные органы Черногории задержали два десятка человек. Помимо граждан РФ, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андре Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича. Оппозиционные политики называют это дело инсценировкой, призванной еще больше отдалить Черногорию от России, а заодно напугать собственную оппозицию.
Противники НАТО испытывают давление и страх
"Властям Черногории помогают американские и НАТОвские спецслужбы, работающие на укрепление связи Черногории и НАТО и на ослабление связей с Россией. Так что это не паранойя", — утверждает она.
По ее словам, еще три-четыре года назад русская община и политики в самой России, поддерживающие ее, были очень активными: издавались русские газеты, ставились памятники и храмы, проводились мероприятия. "Теперь местные власти ставят нам палки в колеса, опасаясь, что связи двух стран Россия будет использовать как soft power, направленную на то, чтобы мешать НАТО и ЕС", — поясняет активистка.
Крепкие связи Черногории и России основывались не только на истории — Россия поддерживала Черногорию еще во времена Османской империи, в местных монастырях до сих пор хранятся богатые подарки русских царей. Русский император называл черногорского князя своим единственным союзником, а князья в ответ отправляли своих детей учиться в Петербург. После революции здесь жили тысячи белогвардейцев, бежавших от большевиков.
Россияне распродают недвижимость
"Конечно, это связано не только с НАТО — в России экономические трудности, рубль сильно упал по отношению к евро. Но политические мотивы тоже играют роль — никто не знает, что будет дальше. Вдруг Черногория введет визы для россиян, будет расследовать происхождение капиталов и так далее", — рассуждает он. По наблюдениям риэлтора, для россиян действительно очень важно отношение к ним местного населения и властей.
"Раньше россияне считали Черногорию братской страной, теперь отношение портится из-за вступления их в НАТО. В порт Бара заходили российские военные корабли, которые устраивали экскурсии по своим палубам для местного населения, а моряков можно было встретить на ресторанчиках на берегу. Теперь россиян не пускают, вместо них заходят корабли НАТО — их офицеры ведут себя нагло, как хозяева. Вместо русской зазвучала английская речь", — объясняет директор агентства. По его данным, многие российские владельцы недвижимости пытаются продать свои объекты. Он опасается, что спад на рынке недвижимости Черногории продолжится, особенно в "русском сегменте".
"Но (настоящая) цифра намного больше — она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30%. Ветку экономики под названием "Россия", на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит. Ветка нагнулась и скоро упадет, если что-то не изменится", — утверждает он.
Туристы остались без поддержки
"Случаи были разные, где-то виноваты россияне, где-то местные. Например, один раз полиция жестко задержала семью с двумя детьми, неправильно припарковавшими арендованную машину у магазина: родители стали пререкаться с полицейскими, женщина снимала их на телефон. Полицейский выбил смартфон из ее рук, взрослых увезли в участок, бросив детей посреди улицы. В другой раз пришлось помогать россиянину, проигравшемуся в казино: сначала он проиграл свои деньги, а потом украл из пиджака соседа 35 тысяч евро, и их тоже проиграл. Всякие случаи бывали", — с ностальгией вспоминает Джукич. Теперь россияне остаются без его поддержки.
Но работа с российскими гражданами — только часть работы почетного консула. "Еще это участие во всех двусторонних отношениях, культурных, экономических связях, духовных связях, помощи в инвестициях, лоббирование. Я сделал восемь российских городов побратимами городов Черногории, вплоть до побратимства Будвы и Петропавловска-Камчатского. Сейчас идет работа над девятым — готовим Севастополь и Герцег-Нови. После революции в маленький город Герцег-Нови прибыло 36 тысяч белогвардейцев. За их счет Герцег-Нови стал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославией) очагом культуры. Из Герцег-Нови вышли все самые лучшие художники, врачи, музыканты, культурные деятели, люди науки, профессора. Интеллигенция", — рассказал он.
Черногория пилит ветку, на которой сидит
"В последние 10 лет прямые инвестиции из России составляли 30% ВВП. Сейчас эта доля падает. Из всех компаний, учрежденных иностранцами в Черногории, 30% было русскими. Сейчас эта доля тоже падает. Число сотрудников, занятых в российских фирмах, десять лет назад было аж 14% от общего числа работающего населения Черногории. А сейчас — только 2,5", — утверждает Милачич.
По его данным, туристы из России и компании платили около 30 миллионов евро налогов в год. Сейчас этот уровень падает, но никто на смену им не приходит.
"Закрывать двери для российских инвестиций санкциями — это немудрая государственная политика, она не отвечает жизненным интересам Черногории. Мы санкциями обрезаем ветку, на которой сидим. Присоединившись к санкциям против России, Черногория, которая, кстати, не входит в ЕС, на самом деле ввела санкции против себя", — считает политик.
В "Дуранте" подают свежие морепродукты и рыбу, буквально утром пойманную в Адриатике. Раньше ресторан, основанный еще в 1990 году, был безумно популярен у русской диаспоры соседнего города Ульцин. В последние годы русских заходит все меньше, переживает Небойша. "Не знаю, что это — кризис или отношения испортились. Но даже русские, которые имеют тут дома и квартиры, приезжать в Ульцин стали реже. А приехав, норовят купить рыбу на рынке и пожарить ее сами", — жалуется он.
Налог в 15 тысяч евро, который он ежегодно должен платить государству, собирать все сложней и сложней. А "любимые конкуренты" из соседнего ресторана "Фишка", шесть или семь лет принадлежавшего русским хозяевам, и вовсе закрылись. Но снимать российские флаги Небойша не собирается. "Любовь к России — это часть нашего идентитета", — объясняет он. А черная полоса в экономике и политике закончится, уверен Код.