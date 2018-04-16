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В мире

Россияне, живущие в Черногории, опасаются ухудшения отношений двух стран

09:0816.04.2018
(обновлено: 09:11 16.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМужчина голосует на выборах президента Черногории. Архивное фотоМужчина голосует на выборах президента Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДВА-БАР (Черногория), 16 апр — РИА Новости. Отношения России и Черногории после победы Мило Джукановича на президентских выборах продолжат ухудшаться, опасается живущая в стране многочисленная русская диаспора. А значит, будут продолжать падать инвестиции русских бизнесменов и интерес к покупке недвижимости в Черногории.

Вступление в НАТО пришлось продавливать силой

Город Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Эксперт: отношение Черногории к России – довольно странное
Самый известный политик Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович на выборах президента страны в воскресенье одержал победу уже в первом туре президентских выборов, тем самым гарантировав себе как минимум пять лет в должности главы государства. Джуканович вновь официально закрепил за собой статус главного человека в Черногории. За последние 27 лет его имя стало синонимом и олицетворением власти — де-факто на различных должностях он возглавляет республику с 1991 года, когда в возрасте 29 лет стал самым молодым премьер-министром в Европе.

Еще после референдума о независимости 2006 года (кстати, Россия одной из первых признала независимость новой страны) Джуканович заявил, что целью Черногории является вступление в НАТО и ЕС. В 2017 году страна действительно вступила в Североатлантический блок, став ее самым молодым, 29-м членом. За два-три года до референдума отношения Черногории и России, по крайней мере, на политическом уровне, стали ухудшаться — Черногория поддерживала все западные санкции против России, а уже весной 2018 года после "дела Скрипалей" выслала российского дипломата и лишила своего гражданин, Боро Джукича, статуса почетного консула России. В работу Джукича как раз и входила помощь российским туристам и инвесторам на черногорском побережье.

Последовательный курс властей Черногории на НАТО повлиял на политический и инвестиционный климат в стране, что чувствуют и россияне.

"Это важное решение принималось без какого-либо референдума. Мы утратили свой нейтралитет, испортили отношения с Россией и вступили в блок, который в 1999 году нас бомбил, без какого-либо общественного обсуждения", — заметил известный местный журналист, директор газеты "Слобода" и редактор сайта IN4s Гойко Райчевич.

Экс-почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич в своем кабинете в городе Будва
© РИА Новости
Боро Джукич: цель Запада — оторвать Черногорию и Россию друг от друга
По его утверждению, чтобы продавить это решение, властям Черногории пришлось пойти на политические репрессии — антиНАТОвские митинги жестоко разгонялись, за наиболее активными оппозиционерами организована слежка, их телефоны прослушиваются. Самого Райчевича после одного из таких митингов сильно избили полицейские-спецназовцы в шлемах. Началось разбирательство и суд, но командир полицейского подразделения не смог опознать собственных подчиненных, подозреваемых в избиении Райчевича.

Наконец, все Балканы потрясли обвинения властей Черногории в адрес Москвы в причастности к попытке организации в стране переворота — якобы чтобы сорвать вступление страны в НАТО. Россия неоднократно отвергала все обвинения. В день парламентских выборов 16 октября 2016 года правоохранительные органы Черногории задержали два десятка человек. Помимо граждан РФ, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андре Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича. Оппозиционные политики называют это дело инсценировкой, призванной еще больше отдалить Черногорию от России, а заодно напугать собственную оппозицию.

Противники НАТО испытывают давление и страх

Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Дело о путче в Черногории: свидетель назвал организатором россиянина
"Конечно, такие случаи получают большой резонанс в России и влияют на отношение простых россиян к Черногории", — говорит живущая здесь россиянка, активно участвующая в жизни русского сообщества. Она просит не называть ее имя, опасаясь проблем с властями, удалить из телефона всю переписку, где мы договаривались о встрече, а во время интервью выключить и убрать подальше смартфон: опасается прослушки.

"Властям Черногории помогают американские и НАТОвские спецслужбы, работающие на укрепление связи Черногории и НАТО и на ослабление связей с Россией. Так что это не паранойя", — утверждает она.

По ее словам, еще три-четыре года назад русская община и политики в самой России, поддерживающие ее, были очень активными: издавались русские газеты, ставились памятники и храмы, проводились мероприятия. "Теперь местные власти ставят нам палки в колеса, опасаясь, что связи двух стран Россия будет использовать как soft power, направленную на то, чтобы мешать НАТО и ЕС", — поясняет активистка.

Крепкие связи Черногории и России основывались не только на истории — Россия поддерживала Черногорию еще во времена Османской империи, в местных монастырях до сих пор хранятся богатые подарки русских царей. Русский император называл черногорского князя своим единственным союзником, а князья в ответ отправляли своих детей учиться в Петербург. После революции здесь жили тысячи белогвардейцев, бежавших от большевиков.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Virginia Mayo
"Четкий сигнал": НАТО сократит штат российской миссии при альянсе
Уже в новейшее время сыграло свою роль дешевизна страны, отсутствие виз для россиян, которые нужны, например, для поездок в соседнюю Хорватию. Да и сами черногорские власти, заинтересованные в русских деньгах, всячески поощряли инвестиции. Немцы и австрийцы ориентировались больше на Хорватию — она географически и исторически ближе к Европе (часть Хорватии когда-то входила в состав Австро-Венгерской империи), давно вступила в Евросоюз и обладает длинным побережьем и морскими островами, где могут предложить сервис более высокого класса, чем в Черногории.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

Россияне распродают недвижимость

Милан Кнежевич
© Фото из личного архива Милана Кнежевича
"Нас судят за дружбу с Россией": как преследуют оппозицию в Черногории
"Все нулевые годы россияне активно покупали недвижимость в Черногории — в ход шел и недострой, и объекты с неурегулированным правовым статусом. Могли впарить и просто незаконный самострой, наскоро возведенный в какой-нибудь охраняемой зоне", — вспоминает директор фирмы недвижимости, работающей на побережье. По его наблюдениям, теперь поток богатых покупателей значительно иссяк.

"Конечно, это связано не только с НАТО — в России экономические трудности, рубль сильно упал по отношению к евро. Но политические мотивы тоже играют роль — никто не знает, что будет дальше. Вдруг Черногория введет визы для россиян, будет расследовать происхождение капиталов и так далее", — рассуждает он. По наблюдениям риэлтора, для россиян действительно очень важно отношение к ним местного населения и властей.

"Раньше россияне считали Черногорию братской страной, теперь отношение портится из-за вступления их в НАТО. В порт Бара заходили российские военные корабли, которые устраивали экскурсии по своим палубам для местного населения, а моряков можно было встретить на ресторанчиках на берегу. Теперь россиян не пускают, вместо них заходят корабли НАТО — их офицеры ведут себя нагло, как хозяева. Вместо русской зазвучала английская речь", — объясняет директор агентства. По его данным, многие российские владельцы недвижимости пытаются продать свои объекты. Он опасается, что спад на рынке недвижимости Черногории продолжится, особенно в "русском сегменте".

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
"(Российским) инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский… то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из РФ поставлены все под большим знаком вопроса", — утверждает бывший почетный консул РФ Боро Джукич, лишенный своего статуса после "дела Скрипалей". По его данным, за десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 миллиарда евро.

"Но (настоящая) цифра намного больше — она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30%. Ветку экономики под названием "Россия", на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит. Ветка нагнулась и скоро упадет, если что-то не изменится", — утверждает он.

Туристы остались без поддержки

Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Составлен рейтинг самых зависимых от туризма стран
Встреча с Джукичем состоялась в его бывшем кабинете почетного консула в Будве — это просторное помещение на первом этаже гостиницы "Авала" в самом центре города: окна и дверь кабинета открываются на стены старого города Будвы. Стены приемной украшены русскими иконами, портретами российских политиков, фотографиями Джукича с известными российскими деятелями. Сейчас Джукич грустно собирает свои пожитки: раньше в его приемную за помощью постоянно заходили россияне, теперь кабинет закрывается. Российский флаг, гревший душу проходящих мимо туристов, уже пришлось снять.

"Случаи были разные, где-то виноваты россияне, где-то местные. Например, один раз полиция жестко задержала семью с двумя детьми, неправильно припарковавшими арендованную машину у магазина: родители стали пререкаться с полицейскими, женщина снимала их на телефон. Полицейский выбил смартфон из ее рук, взрослых увезли в участок, бросив детей посреди улицы. В другой раз пришлось помогать россиянину, проигравшемуся в казино: сначала он проиграл свои деньги, а потом украл из пиджака соседа 35 тысяч евро, и их тоже проиграл. Всякие случаи бывали", — с ностальгией вспоминает Джукич. Теперь россияне остаются без его поддержки.

Вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Такуя Аояма. Архивное фото
© Фото : предоставлено Hyatt
Эксперт рассказал о развитии туризма в России
"Конечно, посольство тоже ими занимается. Но у посольства это происходит долго — потому что по каждому случаю они должны писать официальные бумаги в инстанции, долго ждать. Я как гражданин Черногории всех знаю здесь, всегда могу приехать на помощь, поговорить с местными гражданами, и с россиянами, и с полицией, если есть какая-то проблема или конфликт", — пояснил РИА Новости Джукич.

Но работа с российскими гражданами — только часть работы почетного консула. "Еще это участие во всех двусторонних отношениях, культурных, экономических связях, духовных связях, помощи в инвестициях, лоббирование. Я сделал восемь российских городов побратимами городов Черногории, вплоть до побратимства Будвы и Петропавловска-Камчатского. Сейчас идет работа над девятым — готовим Севастополь и Герцег-Нови. После революции в маленький город Герцег-Нови прибыло 36 тысяч белогвардейцев. За их счет Герцег-Нови стал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославией) очагом культуры. Из Герцег-Нови вышли все самые лучшие художники, врачи, музыканты, культурные деятели, люди науки, профессора. Интеллигенция", — рассказал он.

Черногория пилит ветку, на которой сидит

Младен Боянич
CC BY-SA 4.0 / United Reform Action / Mladen Bojanić / Cropped image
Младен Боянич: санкции против России приносят Черногории только вред
"Ухудшение отношений с Россией уже дало огромный негативный эффект", — заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат на пост президента Марко Милачич. Он считался самым пророссийским кандидатом, но занял только четвертое место примерно с 3 процентами голосов.

"В последние 10 лет прямые инвестиции из России составляли 30% ВВП. Сейчас эта доля падает. Из всех компаний, учрежденных иностранцами в Черногории, 30% было русскими. Сейчас эта доля тоже падает. Число сотрудников, занятых в российских фирмах, десять лет назад было аж 14% от общего числа работающего населения Черногории. А сейчас — только 2,5", — утверждает Милачич.

По его данным, туристы из России и компании платили около 30 миллионов евро налогов в год. Сейчас этот уровень падает, но никто на смену им не приходит.

"Закрывать двери для российских инвестиций санкциями — это немудрая государственная политика, она не отвечает жизненным интересам Черногории. Мы санкциями обрезаем ветку, на которой сидим. Присоединившись к санкциям против России, Черногория, которая, кстати, не входит в ЕС, на самом деле ввела санкции против себя", — считает политик.

Флаг Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В Черногории подсчитали размер российских инвестиций за десять лет
Ресторан "Дуранте" на острове Ада, расположенном на реке Бояна — одно из мест, где любовь черногорцев к России и связи между двумя странами чувствуются лучше всего. Хозяин ресторана, 53-летний Небойше Код, украсил его российскими флагами, портретами президента Владимира Путина и маршала Жукова. "Иногда ко мне заходят албанцы или украинцы, которым эта символика не нравится, но я ее никогда не сниму, потому что всю жизнь любил Россию", — рассказал Код. По его воспоминаниям, любовь к нашей стране ему привил отец и деды, которые с детства рассказывали ему о том, каким важным союзником является для Черногории Россия.

В "Дуранте" подают свежие морепродукты и рыбу, буквально утром пойманную в Адриатике. Раньше ресторан, основанный еще в 1990 году, был безумно популярен у русской диаспоры соседнего города Ульцин. В последние годы русских заходит все меньше, переживает Небойша. "Не знаю, что это — кризис или отношения испортились. Но даже русские, которые имеют тут дома и квартиры, приезжать в Ульцин стали реже. А приехав, норовят купить рыбу на рынке и пожарить ее сами", — жалуется он.

Налог в 15 тысяч евро, который он ежегодно должен платить государству, собирать все сложней и сложней. А "любимые конкуренты" из соседнего ресторана "Фишка", шесть или семь лет принадлежавшего русским хозяевам, и вовсе закрылись. Но снимать российские флаги Небойша не собирается. "Любовь к России — это часть нашего идентитета", — объясняет он. А черная полоса в экономике и политике закончится, уверен Код.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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