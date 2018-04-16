Джуканович пообещал добиться скорого вступления Черногории в Евросоюз

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Избранный президент Черногории Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Европейский союз. Слова черногорского политика передает газета "Vijesti".

Джуканович заявил, что его победа означает поддержку пути Черногории в Евросоюз.

"Я уверен, что мы оправдаем надежды наших граждан и в ближайшие пять лет сделаем этот последний шаг (для вступления в ЕС. — Прим. ред.).

Лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович победил в первом туре выборов президента Черногории, гарантировав себе не менее пяти лет в должности главы государства. Политик, в частности, известен негативными высказываниями в адрес России.

Ранее Европейская комиссия указала на возможность выполнения республикой условий для вступления в Евросоюз в 2025 году.

Подробнее о процедуре выборов президента Черногории читайте в справке РИА Новости >>



