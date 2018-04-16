Шведские СМИ уличили во лжи об учениях России на Балтике

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Освещая российские военные учения на Балтике, шведские СМИ прибегли к дезинформации и поспособствовали распространению в Швеции страха, пишет Blekinge Läns Tidning.

Отмечается, что ряд средств массовой информации в стране "сбились с курса", освещая ракетные стрельбы России. Например, можно было увидеть статьи с заголовками "Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике". При этом крайней точкой, пишет издание, стал опрос общественного мнения одного телеканала о том, как шведам живется во время российских маневров.

Помимо этого, СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные учения якобы в 15 километрах от шведского побережья. Однако это означало бы, что стрельбы проводились на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.

При этом, отмечает издание, учения сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с четвертого по шестое апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с военными учениями власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах Балтики.