Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украина способна научить весь мир тому, как необходимо сопротивляться России в гибридной войне, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

Накануне Аваков начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и Конгресса.

"Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", — сказал украинский министр.

Он также возложил на Россию ответственность за инцидент в Солсбери, а также обвинил Москву в в кибератаках и вмешательстве в избирательные процессы по всему миру.

Украинские власти часто спекулируют на тему "российской угрозы". В частности, президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны".