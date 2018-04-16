В Мексике убили еще одного главу городской администрации

МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Глава администрации города Хилотлан убит в воскресенье в Мексике.

По данным портала Excelsior , Карлос Андраде Маганья был застрелен неизвестными на границе штата Халиско, где распложен этот населенный пункт.

Маганья возвращался на автомобиле с церемонии прощания с покойным, когда на него было совершено нападение.

Несколько дней назад в штате Пуэбла был убит мэр города Тланепантла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.