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Джуканович пошел на четвертое десятилетие управления Черногорией

03:0716.04.2018
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© AFP 2018 / Savo PrelevicПлакат с предвыборной агитацией Мило Джукановича в Черногории. Архивное фотоПлакат с предвыборной агитацией Мило Джукановича в Черногории. Архивное фото
© AFP 2018 / Savo Prelevic

ПОДГОРИЦА, 16 апр – РИА Новости. Самый известный политик Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович одержал победу уже в первом туре президентских выборов, тем самым гарантировав себе как минимум пять лет в должности главы государства.

Мило Джуканович. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic, File
В Черногории начали отмечать победу Мило Джукановича на выборах президента
Тем самым Джуканович вновь официально закрепил за собой статус главного человека в Черногории. За последние 27 лет его имя стало синонимом и олицетворением власти — де-факто на различных должностях он возглавляет республику с 1991 года, когда в возрасте 29 лет стал самым молодым премьер-министром в Европе.

Наблюдатели сходятся во мнении, что авторитет и амбиции Джукановича добавят должности президента политического веса, притом, что функции главы государства в Черногории в принципе носят представительский характер. Полномочия нынешнего главы государства Филипа Вуяновича истекают 20 мая, тогда же ожидается инаугурация его преемника.

Приоритеты победителя

Джуканович достиг убедительной победы, несмотря на сильную критику со стороны оппозиции, обвиняющую его в авторитарном стиле правления, коррупционных связях, в покровительстве оргпреступности, в обнищании промышленных центров, в антагонизме России и во вступлении в НАТО в июне 2017 года без проведения общенационального референдума.

Лидер оппозиции, кандидат-самовыдвиженец Младен Боянич голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Избирком Черногории отклонил жалобу кандидата в президенты от оппозиции
Результаты воскресных президентских выборов еще должен подтвердить избирком, но уже очевидно, что предварительные 55% голосов Джукановича позволяют говорить о его уверенной победе в первом туре.

Сам лидер правящей партии посвятил свою победу "европейской Черногории". Ранее Европейская комиссия указала на возможность выполнения республикой условий для вступления в ЕС в 2025 году. Это и станет, по словам Джукановича, приоритетом его будущего мандата.

"Пришло время сообщить, что мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам.

"То, что я просил в ходе этой кампании — получить право сделать завершающий шаг после 20-летнего пути к европейской системе ценностей. Мы его (право) получили, и уверен, что не подведем ожидания граждан, сделаем этот шаг и достигнем всех результатов, которые планировали", — заявил он. Было заметно, что победа очень важна для него лично.

Характерно, что в ходе кампании Джуканович отказался от теледебатов с конкурентами, потому что не увидел среди них "равных оппонентов".

Мужчина голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Реакция оппозиции

Основной оппонент Джукановича на прошедших выборах — Младен Боянич получает свыше 33%. Экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт", "Демократы", Социалистической народной партии и URA заявил, что продолжит борьбу вместе с оппозицией.

"Вы знаете, кто был нашим противником — человек, который взял в плен государство, его институты, и, к, сожалению, они остались под его рукой", — заявил Боянич.

По его словам, руководители госструктур и бюджетных организаций Черногории перед днем выборов отчитывались перед руководством правящей партии о том, сколько голосов своих сотрудников и членов их семей "обеспечили".

"Я продолжу борьбу, прошу всех оппозиционных избирателей воспринимать это не как поражение, а как хорошую основу для дальнейшей борьбы… Я ее продолжу, чтобы освободить эту страну от Джукановича и его диктатуры, как именно — посмотрим, готов помогать оппозиционным силам", — добавил кандидат в президенты.

Экс-почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич в своем кабинете в городе Будва
© РИА Новости
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Ранее его штаб сообщил, что представители Боянича в избиркомах на местах откажутся подписать протоколы, если сочтут, что там имели место нарушения.

Лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии "Настоящая Черногория" и противник членства в НАТО Марко Милачич получил, по предварительным данным, около 2,5% голосов.

"Хочу сказать, что это не победа, а поражение для всего черногорского общества. Черногория, к сожалению, уходит в еще более глубокую автократию, входим в фазу диктатуры, и в этом его новом мандате мы войдем в четвертое десятилетие несменяемости власти в Черногории, что очень печально и горько для этой страны", — заявил Милачич.

"Все это происходит после многочисленных нарушений в сам день выборов и всей избирательной кампании на пост президента, которые отметили и мы в "Настоящей Черногории", и вся общественность. Множество проблем на избирательных участках, поэтому эта победа оставляет вопросы с точки зрения стандартов демократии", — отметил 33-летний оппозиционер.

Флаг Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Он добавил, что, несмотря на заявления из предвыборного штаба Джукановича, что тот был "один против всех", на самом деле "Черногория была одна в этой гонке против всего НАТО", кандидатом которой был, по словам Милачича, лидер ДПС.

Единственная женщина-кандидат, юрист и преподаватель Драгиня Вуксанович от оппозиционной прозападной Социал-демократической партии, которая долго была партнером ДПС, высказалась категорично. Она заняла третье место с 8%.

"Во взятом в плен государстве выборы не могут быть свободными и честными. А что касается господина Джукановича и способа, которым он проводил эту кампанию, они абсолютно не заслуживают моих поздравлений", — заявила Вуксанович.

Представитель традиционно лояльного правящей ДПС бошняцкого (славянско-мусульманского) нацменьшинства, выдвиженец Партии справедливости и примирения Хазбия Калач с 1% своих голосов поддержал мнение оппозиции.

"Могу сказать, что и сегодня в ходе процесса голосования происходило все то же, что до сих пор имело место в избирательном процессе. Очевидно, что коррупционная привычка подкупа избирателей осталась нашей избирательной культурой", — заявил Калач.

Остальные претенденты набрали меньше 1% голосов. Явка, по предварительным данным, превысила 60%.

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