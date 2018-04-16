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Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова о химикате BZ‍

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1263)
01:0116.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фотоОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Швейцарская лаборатория в Шпице, где изучались пробы с места отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не стала комментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о веществе BZ.

Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт объяснил странную реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова
Ранее глава российской дипломатии заявил, что лабораторные анализы показали, что Скрипалей отравили стоявшим на вооружении стран НАТО химикатом BZ, а не веществом А234.

"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО",- сообщается в Twitter лаборатории.

В организации заверили, что выводы достоверны, поскольку стандарты проверки очень высоки.

Стенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАТО поставило в один ряд опасность химоружия и "доминирование" "Газпрома"
Ранее глава внешнеполитического ведомства выразил недоумение из-за того, что ОЗХО не приняла во внимание информацию швейцарского центра в Шпице.

"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе. Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения", — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), комментируя распространенный до этого доклад ОЗХО.

"Дело Скрипалей"

Четвертого марта в городе Солсбери обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания заявила, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, созданным в СССР, в связи с чем Лондон незамедлительно выдвинул бездоказательные обвинения в причастности к инциденту в адрес Москвы. Российская сторона отвергла заявления Британии и призвала к расследованию происшествие.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Москва и Лондон рассказали о дальнейших шагах по "делу Скрипаля"
Несмотря на это, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и заморозила двусторонние контакты на высшем уровне. Россия объявила о зеркальных мерах.

Позже специалисты ОЗХО установили, что Скрипали отравились токсичным химическим веществом с высокой чистотой. Такой вывод в организации сделали из-за почти полного отсутствия примесей.

Однако название и состав выявленного вещества содержатся лишь в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации.

"Применить мог только идиот"

Ранее химик "Вил Миразянов", который называет себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал докдад ОЗХО и рассказал, чем могла была обеспечена уязвимость химиката.

Указатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский посол удивился сообщению о слежке спецслужб за Скрипалями
Как пояснил Мирзаянов, "недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Данное вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, " — сказал сказал он.

Химик также добавил, что применить вещество в условиях тумана мог "только идиот".

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД призвал Британию доказать, что Скрипали не участвуют в постановке
В свою очередь, Леонид Ринк, непосредственно участвовавший при разработке химиката А234, заявил, что Скрипалей не могли отравить этим веществом.

"Данные ОЗХО о том, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же. Тем более, сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок", — отметил специалист.

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