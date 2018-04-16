МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Швейцарская лаборатория в Шпице, где изучались пробы с места отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не стала комментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о веществе BZ.
"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО",- сообщается в Twitter лаборатории.
В организации заверили, что выводы достоверны, поскольку стандарты проверки очень высоки.
"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе. Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения", — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), комментируя распространенный до этого доклад ОЗХО.
"Дело Скрипалей"
Четвертого марта в городе Солсбери обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания заявила, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, созданным в СССР, в связи с чем Лондон незамедлительно выдвинул бездоказательные обвинения в причастности к инциденту в адрес Москвы. Российская сторона отвергла заявления Британии и призвала к расследованию происшествие.
Позже специалисты ОЗХО установили, что Скрипали отравились токсичным химическим веществом с высокой чистотой. Такой вывод в организации сделали из-за почти полного отсутствия примесей.
Однако название и состав выявленного вещества содержатся лишь в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации.
"Применить мог только идиот"
Ранее химик "Вил Миразянов", который называет себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал докдад ОЗХО и рассказал, чем могла была обеспечена уязвимость химиката.
Химик также добавил, что применить вещество в условиях тумана мог "только идиот".
"Данные ОЗХО о том, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же. Тем более, сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок", — отметил специалист.