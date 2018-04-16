В Черногории начали отмечать победу Мило Джукановича на выборах президента

ПОДГОРИЦА, 16 апр — РИА Новости. В столице Черногории городе Подгорица начали отмечать победу Мило Джукановича на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости.

В центре города запустили долгий салют. По улицам города ездят машины с флагами Черногории, люди из окон автомобилей скандируют: "Мило! Мило!".

На пешеходных улицах и в барах в районе Площади Независимости посетители на телеэкранах в прямом эфире следят за подсчетом голосов и обсуждают результаты выборов. Многие из них также держат флаги Черногории, шарфы с национальной символикой.

По предварительным официальным данным подсчета голосов, экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович выигрывает выборы уже в первом туре с результатом около 55%. Его ближайший преследователь, кандидат от оппозиционных партий Младен Боянич получает около 33%. Всего в выборах принимали участие семь кандидатов.