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"Мы устали от Евросоюза". Кто мечтает покинуть ЕС

08:0016.04.2018
(обновлено: 08:12 16.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в МосквеФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В самых зажиточных странах Европы нарастает разочарование Евросоюзом. Французы, нидерландцы, бельгийцы, шведы видят в ЕС все больше недостатков и меньше достоинств. Они уверены, что Брюссель перераспределяет их деньги в пользу менее развитых государств. Нежелание работать на соседа накладывается на старые противоречия: многие европейские правительства не хотят принимать мигрантов и не считают Россию врагом. 

"Евросоюз навязал нам санкции" 

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Политолог прокомментировал позицию ЕС по "делу Скрипаля"
"Один мой знакомый напрямую пострадал от действий Евросоюза. Его туристическое агентство специализировалось на турах в Крым. Теперь ему трудно, власти требуют, чтобы он прекратил работу", — рассказал РИА Новости гражданин Нидерландов Корнелис Деккер. По его мнению, у Нидерландов нет оснований для конфронтации с Россией, а курс на ухудшение отношений диктует исключительно Брюссель. "В результате у этого моего знакомого большие проблемы с налоговым ведомством", — сетует он.

Бельгийский политолог Крис Роман возглавляет аналитический центр Euro-Rus. Себя он называет "одним из тех, кто пострадал от ЕС". В 2014 году европейские власти договорились с Бельгией о введении антироссийских санкций. Но споры об этом продолжаются до сих пор. "Нам решение о санкциях обходится в миллиарды, несколько тысяч человек лишились работы", — говорит РИА Новости Крис Роман.

© Фото : аккаунт Криса Романа в FacebookКрис Роман
© Фото : аккаунт Криса Романа в Facebook
Крис Роман

На его профессиональной деятельности сказывается негативный поток информации о России, захлестнувший европейские СМИ. "Мне это стоило нормальных отношений с окружающими — соседями, но не только. Поскольку я занимаю открыто пророссийскую позицию, многие теперь воспринимают меня негативно. Помимо прочего, я увлекаюсь музыкой и уже два года пытаюсь собрать группу. Музыканты, которых я приглашал на собеседование, разворачивались и уходили, узнав о моих взглядах. Я непосредственно страдаю от пропагандистской кампании, которую ЕС ведет против России", — признается он.

"Мы решаем чужие проблемы за свой счет"

Площадь Венеции в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Последствия экономического кризиса 2008 года до сих пор дают о себе знать в Европе. Многие в Старом Свете уверены, что политика Брюсселя только усугубляет возникшие проблемы. Богатым странам приходится платить за бедных, соглашаясь на понижение своего собственного уровня жизни.
"Я считаю, что мы беднеем из-за ЕС, — говорит РИА Новости гражданин Нидерландов Альберт Калье. — Нам приходится работать дольше, чтобы в таких странах Евросоюза, как Греция, продолжали выплачивать пенсии. Вспомним банковский кризис в Испании. Именно мы заплатили за него, потому что Нидерланды — одна из стран, постоянно выступающих в качестве донора ЕС".

Страны-доноры ЕС и страны, получающие от ЕС деньги
Страны-доноры ЕС и страны, получающие от ЕС деньги

Необходимость переводить деньги на нужды других стран Евросоюза особенно возмущает тех, кто находится в трудном экономическом положении. На вопрос "пострадали ли вы как-либо лично от политики ЕС", Калье ответил: "Да, мне пришлось продать свой дом и переехать в менее просторный". Связывает экономические трудности с членством в ЕС и другой евроскептик, швед Карл Констант де Флон. "ЕС делает страны, которые не тянут, богаче, а успешные государства — беднее", — объяснил он РИА Новости.

С другой стороны, правила ЕС разрушают промышленность многих участников, что также способствует росту безработицы и ухудшению качества жизни.

Промышленный рост и деградация в экономиках ЕС после введения валюты евро
Промышленный рост и деградация в экономиках ЕС после введения валюты евро

 

"ЕС заставляет нас экономить на врачах и полицейских"

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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Среди упреков, предъявляемых европейцами Брюсселю, — вмешательство во внутреннюю политику, затрагивающее суверенитет. На заре ЕС были заключены договоры о поддержании низкого уровня бюджетного дефицита. Брюссель требует выполнения соглашений, угрожая нарушителям санкциями. В итоге страны Евросоюза вынуждены сокращать социальные программы и ставки в государственном секторе. Политика бюджетной экономии от этого воспринимается европейцами еще болезненнее: не как собственный выбор, а как результат давления Брюсселя.

Орельен Мамбре — один из основателей группы в соцсети, призывающей к выходу Франции из Евросоюза. По его словам, "ЕС продавали нам как социальный проект, но он оказался не социальным, а либеральным". Орельен считает, что власти отдельных стран попали в зависимость от ЕС, поскольку боятся штрафов, которые теперь можно против них ввести. "Соглашения заставляют менять условия труда, как, например, у нас во Франции с введением закона Эль-Хомри, и навязывают политику сокращения государственных расходов. Президентам приходится следовать этим курсом под давлением Брюсселя", — говорит Мамбре.

Его соотечественница Берт Иом тоже недовольна политикой ЕС. "Сегодня у нас полиция вмешивается только в тех случаях, когда без нее не обойтись. Все из-за недостатка кадров, бюджетной экономии, навязанной ЕС. Ведь именно евроструктуры требуют, чтобы бюджетный дефицит не превышал трех процентов, вот нужного числа людей и не наймешь", — сожалеет Иом. Трехпроцентным ограничением дефицита евроскептики объясняют целый комплекс социальных проблем: от недостатка кадров в правоохранительных органах до недоукомплектованности персоналом поликлиник и школ.

"ЕС заставил меня продать автомобиль"

Флаги ЕС у здания Европейского парламента. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Власти в Брюсселе выступают за общие для всех стандарты и призывают каждую страну к уступкам. Жители Старого Света встречают эти призывы без энтузиазма и даже с недоумением. Ни делиться деньгами с соседями, ни признавать общую власть, избранную всеми, многие не хотят.
"Мой последний негативный опыт, связанный с ЕС, личного порядка. Мне теперь придется покупать новый автомобиль. Все потому, что моя старая машина не соответствует новым стандартам технического контроля, введенным Евросоюзом", — возмущается Иом. Ее, как и многих в Европе, раздражает стремление Брюсселя установить в потребительской сфере общие правила для всех. Орельен Мамбре поставил себе задачу отказаться от навязанного ЕС электрического счетчика. Аппарат плохо работал, превратившись для француза из бытового затруднения в символ всего Евросоюза.

 

© Фото : аккаунт Альберта Калье в FacebookАльберт Калье
© Фото : аккаунт Альберта Калье в Facebook
Альберт Калье

Мамбре воспринимает ЕС как обузу для своей страны, и борьба с электрическими счетчиками для него — дело принципа.  Активист работает в организации, получавшей европейские субвенции. Финансирование урезали. С точки зрения Брюсселя, речь шла об оптимизации. По мнению евроскептика — о несправедливости, ведь Франция перечисляет странам ЕС гораздо больше денег, чем получает сама. Разочарование в европейском проекте привело Мамбре к идее "Фрекзита" — смоделированного по британским лекалам выхода  из Евросоюза. Сэкономленные на ЕС деньги он предлагает потратить на Францию.

Солидарность прежде всего со своими становится девизом евроскептицизма. "Есть одна главная причина, почему единая демократическая система 27 суверенных стран не может существовать. Это отсутствие европейского народа, европейской нации", — подвел итог в разговоре с РИА Новости сооснователь ресурса для евроскептиков soverain.fr  Ксавье Жего.

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