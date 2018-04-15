Джуканович объявил о победе на президентских выборах в Черногории

ПОДГОРИЦА, 15 апр – РИА Новости. Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович провозгласил свою победу на состоявшихся в воскресенье выборах президента Черногории.

Джуканович едва смог протиснуться через толпу сторонников, пытающихся его обнять или пожать руку. Собравшиеся скандировали "Мило! Мило!".

"Пришло время сообщить, что мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам в штабе партии.

По предварительным официальным данным подсчета голосов, Джуканович выигрывает выборы уже в первом туре с результатом около 55%. Его ближайший преследователь, кандидат от оппозиционных партий Младен Боянич получает около 33%. Всего в выборах принимали участие семь кандидатов.