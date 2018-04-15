Пресс-секретарь Белого дома не знает о планах уволить спецпрокурора Мюллера

Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер после встречи с членами судебного комитета Сената США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер после встречи с членами судебного комитета Сената США в Вашингтоне. 21 июня 2017

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в эфире телеканала ABC, что не обладает информацией о намерениях президента США Дональда Трампа отправить в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера или первого замгенпрокурора Рода Розенстайна.

"Мне не известно о каких-либо планах совершить эти перестановки", — прокомментировала Сандерс вопрос об увольнении Мюллера или Розенстайна.

При этом Сандерс отметила, что "есть обеспокоенность в связи с некоторыми видами деятельности и сферой охвата расследования".

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп еще в декабре прошлого года хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. Как писала газета, американский лидер "пришел в ярость", узнав, что Мюллер рассылает повестки в суд, чтобы собрать информацию о деловых отношениях Трампа с немецким банком Deutsche Bank, и тем самым "расширил расследование и пересек красную линию".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".