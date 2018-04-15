Избирком Черногории отклонил жалобу кандидата в президенты от оппозиции

Лидер оппозиции, кандидат-самовыдвиженец Младен Боянич голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018

Лидер оппозиции, кандидат-самовыдвиженец Младен Боянич голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018

ПОДГОРИЦА, 15 апр — РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Черногории (ГИК) отклонила единственную жалобу на ход выборов, поданную кандидатом в президенты страны Младеном Бояничем.

В Черногории в воскресенье прошли выборы главы государства. Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования были открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Избирком зарегистрировал свыше 2 тысяч местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. Правом голоса в стране обладают 532 тысячи 599 человек.

Единственной поданной жалобой на ход голосования около 18.00 (19.00 мск) стало обращение в ГИК кандидата от оппозиции Младена Боянича.

"На специальном заседании ГИК постановила отклонить жалобу кандидата Боянича, так как она признана преждевременной. Представители кандидата сначала должны были подать жалобу в избирком муниципалитета", — сообщил на пресс-конференции представитель избиркома Мерсудин Даутович.

Он добавил, что не располагает данными, намерены ли члены комиссий, представляющие Боянича, подписать протоколы участковых избирательных комиссий. Штаб кандидата перед тем сообщил, что его представители могут не подписать протоколы в случае, если будут уверены в нарушениях на местах.

Ранее штабы кандидатов и наблюдатели неправительственных организаций — Центр мониторинга (CеMI) и Центр по демократическому переходу (CDT) — сообщили о нарушениях организационного и технического характера на ряде участков. Правоохранительные органы в нескольких муниципалитетах проверяли сообщения о предполагаемых нарушениях закона, однако случаев фальсификации голосов или подкупа официально не выявили.

ГИК утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года.

Его основной конкурент — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт" (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.