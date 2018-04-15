Запад разворошил Ближний Восток, заявил Земан

ПРАГА, 15 апр — РИА Новости. Запад невообразимо разворошил Ближний Восток, если взять во внимание, что он ранее сотворил в Ираке и Ливии, заявил в воскресенье вечером чешский президент Милош Земан, комментируя в выступлении по пражскому радио F1 субботние авиаудары США и их союзников по Сирии.

"Запад невообразимо разворошил Ближний Восток. Сначала вступил в Ирак с утверждением, что там есть оружие массового поражения, которое так и не нашлось. Эта операция принесла большие человеческие жертвы, включая гибель американских военнослужащих. Теперь там воют и курды с иракцами, и иракские шииты и сунниты между собой. Я уж не говорю о больших материальных потерях", — сказал Земан.

Вместо того, чтобы сделать выводы из этой бессмысленности, Запад допустил следующую, которая называется Ливией, продолжил Земан. "И благодаря "блестящему" вмешательству Евросоюза под предводительством Франции, в Ливии сейчас не только отсутствует нормальное правительство, но и через ее территорию в Европу направляются тысячи и тысячи нелегальных мигрантов", — сказал чешский президент.

"Интеллигент сделает одну ошибку и потом ее уже не повторяет. Человек с низким уровнем интеллигенции, скорее, с дебильностью, совершает две ошибки одну за другой. А что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды? Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу. Самое мягкое из возможных при этом слов — это "глупость", — сказал Земан.

По словам чешского президента, он придерживается однозначного мнения о том, что вооруженное нападение на какое-либо государство может быть проведено только с согласия Совбеза ООН. Единственное признаваемое им исключение — удар по исламским террористам, например, в Афганистане.

"Но Сирия — это не тот случай. Потому что здесь, во-первых, исламские радикалы воюют против президента (Башара) Асада, но никак не на его стороне. А во-вторых, они здесь загнаны в угол. Кроме того, в Сирию начинают возвращаться первые беженцы. И если некий ковбойский проект эту тенденцию, мягко говоря, тормозит, то это, конечно, ошибка", — подчеркнул Земан.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.