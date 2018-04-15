Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химатаки

ДОХА, 15 апр — РИА Новости. Иордания и США в воскресенье начали совместные военные учения, в которых будут участвовать все рода войск, а также силы специального назначения, сообщил на пресс-конференции командующий учениями бригадный генерал Мухаммед аль-Фаляджи.

"В совместных учениях с иорданскими военными примут участие 3,5 тысячи американских военнослужащих. Они отработают действия по борьбе с терроризмом, установлению порядка и обеспечению охраны жизненно важных объектов ", — сказала аль-Фаляджи. Пресс-конференцию транслировало Иорданское телевидение.

По его словам, учения пройдут в восьмой раз только с участием военных двух стран, а в следующем году намечено участие военнослужащих более 40 государств.

В свою очередь глава управления по тренировкам центрального командования США Джон Мот заявил, что эти учения — "золотой шанс для отработки различных сценариев угроз, которые могут возникнуть в регионе". Он уточнил, что в первый раз на таких учениях они отработают действия мобильной команды по реагированию на нападения с использованием химического оружия, что, по его словам, "является актуальным вызовом в регионе".

Маневры с участием американских военных продлятся в Иордании до 26 апреля.