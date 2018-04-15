На Украине готовят реформу, чтобы удержать заробитчан

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начинает реформу профессионально-технического образования, чтобы украинцы не уезжали из страны на заработки.

"Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки? С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой — обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли себе найти хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные работники, и они готовы платить им достойную зарплату", — написал Гройсман у себя в Facebook.

По его словам, реформа включает следующие шаги: ввод регионального заказа кадров, переориентирование образования на действительно востребованные профессии, изменение материальной и методической базы, чтобы учащиеся получали качественное образование по этим профессиям.

Ранее руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец выступила с критикой медицинской реформы на Украине.