США в понедельник объявят о новых санкциях против России‍

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены объявить о расширении санкций против России из-за ситуацией в Сирии. Об этом сообщила постпред при ООН Никки Хейли телеканалу CBS News.

По ее словам, министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит о соответствующем решении. Хейли уточила, что новые ограничительные меры затронут предприятия, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием властями Сирии химического оружия.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо с предупреждением о готовящихся санкциях.

О предстоящем расширении ограничительных мер сообщил и эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. В цитате из документа, которую он привел, говорится, что американские власти хотят расширить антироссийские санкции как ответ на поддержку Москвой президента Сирии Башара Асада, "что позволило ему совершать преступления против сирийского народа".

Представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации о новых санкциях.

Резкое обострение ситуации вокруг Сирии произошло в ночь на 14 апреля. США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, основную часть которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом стали бездоказательные сообщения о якобы применении сирийскими властями химоружия.

Владимир Путин раскритиковал действия Запада, назвав удар актом агрессии против суверенного государства. На заседании Совбеза ООН Россия представила проект резолюции, осуждающей атаку, однако документ отклонили.