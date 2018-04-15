США в понедельник объявят о новых санкциях против России‍

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены объявить о расширении санкций против России из-за ситуацией в Сирии. Об этом сообщила постпред при ООН Никки Хейли телеканалу CBS News.
По ее словам, министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит о соответствующем решении. Хейли уточила, что новые ограничительные меры затронут предприятия, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием властями Сирии химического оружия.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо с предупреждением о готовящихся санкциях.
Представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации о новых санкциях.
Владимир Путин раскритиковал действия Запада, назвав удар актом агрессии против суверенного государства. На заседании Совбеза ООН Россия представила проект резолюции, осуждающей атаку, однако документ отклонили.