Захарова нашла связь между "делом Скрипалей" и ситуацией в Сирии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр — РИА Новости. "Дело Скрипалей" и ситуация в Сирии связаны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации", — сказала Захарова.

Такую общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".

"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", — заключила официальный представитель МИД России.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.