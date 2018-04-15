Правящая партия Азербайджана обвинила ОБСЕ в предвзятом отчете

БАКУ, 15 апр — РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Новый Азербайджан" обвинила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в намеренной подготовке предвзятого отчета по внеочередным президентским выборам в Азербайджане.

Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02 процента голосов избирателей. Ранее на совместной пресс-конференции в Баку наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. А специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Азербайджана.

"Президентские выборы в Азербайджане проведены в соответствии с требованиями законодательства. ЦИК республики предпринял все шаги для того, чтобы обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по выборам в Азербайджане", — заявил заместитель председателя правящей партии Сиявуш Новрузов на заседании ЦИК в воскресенье.

Он добавил, что провел встречу с представителями данных организаций.

"На этой встрече присутствовали и кандидаты в президенты. Они заявили, что для всех кандидатов были созданы равные условия и не имели место какие-либо вмешательства. Кандидаты ни разу не пожаловались на наличие каких-либо нарушений законодательства. А теперь сторонние наблюдатели говорят о каких-то правонарушениях. Откуда это им известно?" — отметил Новрузов.

ЦИК Азербайджана подвел в воскресенье итоги выборов и представил итоговый протокол для утверждения в Конституционный суд, который в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.