Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия, заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен. — Прим. ред.) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром. — Прим. ред.) Асадом химического оружия", — сказала она.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.