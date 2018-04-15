МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, позволяющий хоронить умерших в парках и скверах на территории городов и других населенных пунктов. Об этом сообщает RT.

При захоронении по "новым порядкам" украинцам придется отказаться от привычной траурной символики — запрещается ставить надгробия, кресты, ограды и другие кладбищенские атрибуты. Над могилой, согласно документу, можно будет только поставить табличку с именем и датой смерти.

Более того, законопроект вынуждает отказаться от использования гробов. Тела умерших будут заворачиваться в специальную ткань, разлагающуюся в течение пяти лет.

Принятие закона, по мнению властей, позволит решить проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно официальной статистике, на Украине 90% кладбищ переполнены и должны быть закрыты.

Вице-президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Татьяна Годоцкая заявила, что принятие этого законопроекта несет за собой немало угроз.

"Урбанизированные территории нуждаются в экологическом совершенствовании в области захоронения. В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. Есть опасность распространения инфекционных болезней. У нас не всегда идентифицируются инфекционные болезни у умерших людей", — заявила она.

Источник RT в партии "Самопомощь" назвал инициативу правительства "издевательством над людьми".

"Допустим, человека похоронят в парке. И к нему на могилу захотят прийти родственники, а на соседней поляне другие люди жарят шашлыки. Или проходит уличный концерт. Как будут чувствовать себя эти люди? Кто-то о них подумал?" — сказал он.