Эксперт высмеял заявление Порошенко об "одной из самых эффективных армий"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление Петра Порошенко, назвавшего украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе". Мнение эксперта приводит RT.

"Четыре года разгрома, потерь и неспособности выстроить нормальную вертикаль управления в ВСУ. Огромные проблемы с оборонно-промышленным комплексом и ни одного доказательства, что эта армия что-то может сделать", — заявил Коновалов.

Он также назвал заявление Порошенко смехотворным и посетовал на то, что вранье стало для европейцев общепринятой нормой.

Коновалов счел стремление Киева стать частью НАТО бессмысленным, потому что состояние украинской армии не соответствует стандартам альянса. Среди проблем ВСУ он отметил коррупцию и постоянные проигрыши в любых областях.

Ранее Порошенко заявил, что за последние четыре года Украине удалось возродить армию и превратить ее в "одну из самых эффективных в Европе".