ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. США в скором времени объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью дипломата.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что письмо с предупреждением о готовящихся санкциях в российский МИД передал посол США в Москве Джон Хантсман.

В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы "за поддержку сирийского режима".

При этом представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против России по Сирии.

Акт агрессии в Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить.

В Вашингтоне объяснили свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Атака США и их союзников произошла до расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". В МИД действия США и их союзников охарактеризовали как "неправомерные и неприемлемые".