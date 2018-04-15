США предупредили Россию о подготовке новых санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором сообщается, что американские власти готовят новые санкции в отношении России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы "за поддержку сирийского режима".

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то, что никаких доказательств так и не было представлено.