Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом не подтвердил РИА Новости факт подготовки санкций в отношении РФ из-за Сирии.

"У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент", — заявил РИА Новости представитель Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о наличии транскрипта брифинга пресс-службы Белого дома, где говорилось о подготовке санкций против России.

Газета Daily Mail со ссылкой на источник написала, что Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против России в ответ на поддержку Кремлем режима Башара Асада в Сирии. Такая формулировка якобы содержится в материалах пресс-службы Белого дома.