В Николаеве произошел взрыв на территории автосалона

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Взрыв произошел ночью на территории автосалона в Николаеве на юге Украины, в результате которого повреждены окна здания, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Отмечается, что в воскресенье в 04:20 (время совпадает с мск) в полицию поступило сообщение от предпринимателя о том, что на территории его автосалона "произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания".

"Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование", — говорится в сообщении на сайте полиции в Николаевской области.

Проводится расследование, открыто уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.