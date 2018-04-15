Тело умершего в Таиланде жителя Барнаула отдали его семье

БАРНАУЛ, 15 апр — РИА Новости. Семья барнаульца Герасима Григорьева, умершего от осложнений лихорадки денге в Таиланде, договорилась с больницей Пхукета на годовую рассрочку долга, забрала тело умершего и организовала процедуру кремации, сообщают родственники погибшего в социальной сети Facebook.
Ранее сестра Григорьева сообщила РИА Новости, что договорилась с клиникой на скидку. Умершего разрешили забрать при условии годовой рассрочки. Долг перед клиникой составляет около 1,2 миллиона рублей. Ежемесячный платеж — 100 тысяч рублей.
"Церемония прощания с Герасимом прошла в Троицкой церкви на севере острова, после чего состоялась процедура кремации", — говорится в сообщении.
Григорьев жил и работал в Таиланде с 2012 года, дважды заболевал лихорадкой денге (также костоломная, лихорадка жирафов) — острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое передается с укусом комара. Оно протекает с лихорадкой, интоксикацией, головными и суставными болями, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом протекании болезни температура тела поднимается до 40 градусов.
Симптомы могут проявляться через 3-14 дней после укуса. Пострадавшие могут почувствовать, что заразились, лишь дома. В России и Таиланде организован сбор средств на оплату долга за лечение Герасима Григорьева в больницах острова Пхукет.