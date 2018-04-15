Ким Чен Ын заявил о готовности углублять сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с начальником отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Сун Тао заявил о готовности углублять сотрудничество с Китаем, назвав свой недавний неофициальный визит в Пекин "историческим", сообщает Центральное телевидение Китая.

Сун Тао в пятницу отправился в КНДР вместе с китайской художественной труппой, которая принимает участие в фестивале искусств "Апрельская весна", приуроченном к главному государственному празднику в Северной Корее — дню рождения Ким Ир Сена.

Встреча состоялась в субботу в Пхеньяне.

"Ким Чен Ын выразил надежду на всестороннее укрепление контактов и сотрудничества во всех сферах между двумя партиями и двумя странами", — говорится в сообщении.

Он также назвал свой неофициальный визит в Китай в конце марта "историческим", в ходе которого провел "полные смысла" переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам северокорейского лидера, которые приводит телевидение, приезд такой многочисленной художественной труппы во главе с Сун Тао — свидетельство того высокого значения, которое Си Цзиньпин придает реализации достигнутого между двумя лидерами консенсуса, и демонстрация его дружественных чувств к северокорейскому народу.

Сун Тао, в свою очередь, выразил готовность китайской стороны делать усилия для продвижения устойчивого развития отношений между Китаем и КНДР в новое время, повышения благосостояния народов двух стран, а также для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове, отмечает телевидение.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, дополняется в сообщении.