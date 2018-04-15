Саудовский король раскритиковал Трампа за перенос посольства в Иерусалим

ДАХРАН (Саудовская Аравия), 15 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подверг критике решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, об этом он заявил в своём приветственном слове на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Саммит ЛАГ проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

"Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим", — сказал монарх.

По словам саудовского короля, "Восточный Иерусалим является столицей Палестины".

После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится. Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.