В Барселоне проходит акция с требованием освободить каталонских политиков

Участники всеобщей забастовки в Каталонии во время стачки в Барселоне. Архивное фото

Участники всеобщей забастовки в Каталонии во время стачки в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 15 апр – РИА Новости. Массовая акция протеста с требованием освободить политиков, находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости, проходит в Барселоне.

Шествие под лозунгом "За права и свободы, за демократию и сплоченность, хотим, чтобы вы были дома!" проходит по центральным улицам города. По данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в ней участвуют 315 тысяч человек.

Инициаторами акции выступила платформа "Пространство демократии и сосуществания" — недавно созданная организация, в которую вошли десятки политических и общественных организаций, в том числе "Каталонская национальная ассамблея" и Òmnium Cultural, а также профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся".

Митинг проходит спустя шесть месяцев после ареста лидеров общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Òmnium Cultural Жорди Санчеса (во время заключения он оставил этот пост, но был избран в каталонский парламент) и Жорди Куишара. В акции принимают участие известные каталонские политики, в том числе спикер парламента Роже Торрен, мэр Барселоны Ада Колау и бывший глава каталонского правительства Артур Мас.

В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Организация восстания карается по испанским законам до 30 лет тюрьмы.