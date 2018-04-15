В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Австралии рыбак сделал кесарево сечение мертвой акуле и спас 98 ее детенышей. Видео необычного инцидента было опубликовано на YouTube.

Увидев, что живот акулы шевелится, 46-летний Мэтью разрезал ей живот и увидел детенышей.

"Я действовал инстинктивно. Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее" — приводит его слова Daily Mail.

Мэтью не ожидал, что акулят окажется так много. После успешной "операции" мужчина выпустил их в воду, а мясо матери съел вместе с семьей.