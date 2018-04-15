Король Саудовской Аравии возложил вину за обстрелы на Иран

ДАХРАН (Саудовская аравия), 15 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд возложил на Иран ответственность за запускаемые из Йемена по территории королевства баллистические ракеты, об этом он заявил в своем приветственном слове на саммите ЛАГ (Лига арабских государств).

Саммит ЛАГ проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

Саудовский монарх в ходе своей речи возложил "всю ответственность за продолжающийся в Йемене кризис и страдания йеменского народа на проиранское движение "Ансар Алла".

"Эти ракеты, которые запускаются с территории Йемена, изготовлены в Иране", — заявил монарх.

Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в конце марта заявила, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена — три из них были нацелены на Эр-Рияд.

При падении обломков одной из ракет на жилые районы саудовской столицы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.