Во Франции после акции протеста задержали более 40 человек

Сотрудники полиции во время манифестации железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже. 3 апреля 2018 года был дан старт всеобщей забастовке французских железнодорожников из-за недовольства планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот. Архивное фото

Сотрудники полиции во время манифестации железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже. 3 апреля 2018 года был дан старт всеобщей забастовке французских железнодорожников из-за недовольства планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот. Архивное фото

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Более 40 участников акции протеста против действий французских властей, которая проходила в субботу в южном городе Монпелье, помещены под стражу, передает в воскресенье портал France Info.

Причиной для недовольства граждан стали сразу несколько громких событий, произошедших в стране в последнее время, в том числе — предлагаемая властями реформа образования.

"Префектура (департамента) Эро сообщила, что 43 человека были помещены под стражу после акции протеста против правительства, которая прошла вчера в Монпелье", — сообщает издание.

Ранее мэр Монпелье Филипп Сорель написал в своем аккаунте в Facebook, что против хулиганов, громивших витрины в ходе акции протеста, будет подан иск.

Манифестация, участие в которой, по разным оценкам, приняли от тысячи до двух тысяч человек, прошла накануне в Монпелье. Она сопровождалась столкновениями с полицией и погромами.