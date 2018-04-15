Стали известны подробности нападения пассажира на бортпроводника Air China

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Взявший в заложники бортпроводника самолета Air China пассажир страдал психическим заболеванием, говорится в сообщении полиции китайской провинции Хэнань.

Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 (3.40 мск) по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 (6.00 мск) в международном аэропорту Пекина. Однако во время полёта один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, угрожая перьевой ручкой. Экипаж самолёта из соображений безопасности принял решение совершить экстренную посадку.

Самолёт приземлился в международном аэропорте города Чжэнчжоу провинции Хэнань в 9.58 (4.58 мск) по местному времени.

Подозреваемым оказался 41-летний житель провинции Хунань, отметили правоохранители.

"По данным предварительного следствия, у подозреваемого во время полёта случился внезапный приступ психического заболевания. Он, угрожая перьевой ручкой, удерживал в заложниках бортпроводника, что привело к экстренней посадке самолёта", — говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что после приземления все пассажиры к 10.50 (5.50 мск) по местному времени благополучно покинули борт самолёта. К 13.00 (8.00 мск) сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого, который оставался на борту самолёта. Выдвигал ли он какие-то требования, не сообщается.

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в полиции.